Пушкин 1811-1817 петербург царское село лицей кратко)))))помогите пож

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19 октября 1811 года. Торжество открытия Царскосельского Лицея . В актовом зале собрались царская семья с государем, высокопоставленные чиновники и гости, преподаватели и гувернеры, тридцать воспитанников и среди них Пушкин. Началась шестилетняя лицейская жизнь. Возглавляли Лицей передовые по своим убеждениям прекрасные педагоги. В.Ф. Малиновский и позднее Е.А. Энгельгардт. К чтению лекций были приглашены опытные преподаватели А.П. Куницын, И.К. Кайданов, Н.Ф. Кошанский, Д.И. де Будри. Учили многому: русскому, французскому, немецкому языкам и латыни, словесности, логике, нравственным наукам, политической экономии, математике, физике, военному делу. Явно преобладали гуманитарные науки. Первое трехлетие Лицея завершилось переводными экзаменами. На одном из них в январе 1815 года маститый поэт Г.Р.Державин восторженно слушал в чтении юноши Пушкина <Воспоминания в Царском Селе>(ссылка на раздел <Страницы пушкинской поэзии>). В лицейских стихах Пушкина, по словам Белинского, виден "будущий преобразователь русской поэзии и будущий национальный поэт".