Подписать восточное и западное полушарие.Как понять?

География
Подписать восточное и западное полушарие.Как понять?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямом смысле. Подписываешь где западное, а где восточное полушарие. 
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