Куб, сложенный из одинаковых кубиков (см. рис.), начинают разбирать следующим образом: на каждом шаге все кубики, имеющие соседей, примыкающих к их противоположным граням, сохраняются, а остальные убираются. Через сколько шаго...

Математика

Куб, сложенный из одинаковых кубиков (см. рис.), начинают разбирать следующим образом: на каждом шаге все кубики, имеющие соседей, примыкающих к их противоположным граням, сохраняются, а остальные убираются. Через сколько шагов все кубики будут убраны? А. Через 3 шага. Б. Через 4 шага. В. Через 5 шагов. Г. Через 6 шагов.

Автор: Гость