Куб, сложенный из одинаковых кубиков (см. рис.), начинают разбирать следующим образом: на каждом шаге все кубики, имеющие соседей, примыкающих к их противоположным граням, сохраняются, а остальные убираются. Через сколько шаго...

Математика
Куб, сложенный из одинаковых кубиков (см. рис.), начинают разбирать следующим образом: на каждом шаге все кубики, имеющие соседей, примыкающих к их противоположным граням, сохраняются, а остальные убираются. Через сколько шагов все кубики будут убраны? А. Через 3 шага. Б. Через 4 шага. В. Через 5 шагов. Г. Через 6 шагов.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г. Через 6 шагов. Куб составит из 6кубиков.
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