Куб, сложенный из одинаковых кубиков (см. рис.), начинают разбирать следующим образом: на каждом шаге все кубики, имеющие соседей, примыкающих к их противоположным граням, сохраняются, а остальные убираются. Через сколько шаго...
Математика
Куб, сложенный из одинаковых кубиков (см. рис.), начинают разбирать следующим образом: на каждом шаге все кубики, имеющие соседей, примыкающих к их противоположным граням, сохраняются, а остальные убираются. Через сколько шагов все кубики будут убраны? А. Через 3 шага. Б. Через 4 шага. В. Через 5 шагов. Г. Через 6 шагов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г. Через 6 шагов. Куб составит из 6кубиков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Українська мова
Математика
Периметр параллелограмма равен 35дм найдите длины его смежных сторон если известно что одна из них на 3дм короче другой