Выберите правильный ответ. главной причиной неравенства дня и ночи на земле является ?.
Литература
Выберите правильный ответ. главной причиной неравенства дня и ночи на земле является ?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причиной неравенства дня и ночи. являеться то что- земля кружится вокруг своего спутника - луна она создаёт тень из за которой меняеть день и ночь
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