Помогите по русскому языку. Надо Рассказать в письме своему товарищу о чем-нибудь интересном: событии , книги, фильме, поездке и т.д.
Русский язык
Помогите по русскому языку. Надо Рассказать в письме своему товарищу о чем-нибудь интересном: событии , книги, фильме, поездке и т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: Сегодня я ездил ,кататься на плюшках,там было очень интересно и захватывающе. Я чуть не врезался в другого мальчика.. и тд и тп.. Дальше сам придумай чуть-чуть
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