Звукобуквеный анализ слова врач

Гость: Гость:

[врач’]-4 буквы, 4 звука в — [ в] — согласный, парный звонкий, парный твёрдый р — [ р] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый а — [ а] — гласный, ударный ч — [ ч’] — согласный, непарный глухой, непарный мягкий, шипящий Если в начальных классах, сонорный можешь не писать.