Докажите что строение листа связано с условиями обитания растений
Биология
Докажите что строение листа связано с условиями обитания растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У болотных и прибрежных растений листья широкие и сочные (аир, калужница), у водных содержат воздухоносные полости, чтобы плавать на поверхности (кувшинка, стрелолист). У растений степей листья опушенные или покрыты восковым налетом, узкие или мелкие, чтобы снизить испарение влаги.
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