Докажите что строение листа связано с условиями обитания растений

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У болотных и прибрежных растений листья широкие и сочные (аир, калужница), у водных содержат воздухоносные полости, чтобы плавать на поверхности (кувшинка, стрелолист). У растений степей листья опушенные или покрыты восковым налетом, узкие или мелкие, чтобы снизить испарение влаги.