Раскожи о правописание приставок з с фоомулы

Русский язык
Раскожи о правописание приставок з с фоомулы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правописание приставок на ...з - ...с  В русском языке есть приставки, в которых происходит чередований букв  З и  С:  БЕЗ- / БЕС- , РАЗ- / РАС-, ВОЗ- / ВОС- (ВЗ- / ВС-), ИЗ- / ИС-, НИЗ- / НИС-, ЧЕРЕЗ- / ЧЕРЕС- (ЧРЕЗ- / ЧРЕС-)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите корень уравнения 13/х-3=4/х-13
Ответить
Математика
Было 500 тенге на 180 тенге она купила лук она половину оставшихся денег картофель сколько тенге осталось у динары?
Ответить
Русский язык
Образуйте однокроенные имена существительные по образцу. Оброзец (что ?) река - ( к??о) речник пожар- строить- победа- футбол- баян-
Ответить
Русский язык
Запиши зашифрованное предложение
Ответить
Английский язык
Помогите, пожалуйста
Ответить