Раскожи о правописание приставок з с фоомулы
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Раскожи о правописание приставок з с фоомулы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правописание приставок на ...з - ...с В русском языке есть приставки, в которых происходит чередований букв З и С: БЕЗ- / БЕС- , РАЗ- / РАС-, ВОЗ- / ВОС- (ВЗ- / ВС-), ИЗ- / ИС-, НИЗ- / НИС-, ЧЕРЕЗ- / ЧЕРЕС- (ЧРЕЗ- / ЧРЕС-)
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