Бабушка к празднику испекла пирожки.Коля сосчитал их; всего было 70 пирожков с вишней и с мясом.за день семья съела 25 пирожков с вишней ,после чего их осталось одинаковое количество.сколько было пирожков с вишней и с мясом пер...
Математика
Бабушка к празднику испекла пирожки.Коля сосчитал их; всего было 70 пирожков с вишней и с мясом.за день семья съела 25 пирожков с вишней ,после чего их осталось одинаковое количество.сколько было пирожков с вишней и с мясом первоначально в отдельности?напиши пояснения к каждому действию;1) 25 + 5 = 30 (п)- 2) 70 - 30 = 40(п.)- 3)40: 2 = 20(п)-4)20+ 5=25- 5)20+25=45- ответ:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70÷2=35 пирожков ( было с вишней и мясом) 35-25=10 пирожков(осталось с вишней)
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