2/1 + 1/4 пожалуйста, я просто заколебалась уже с этими дробями

Гость: Гость:

2 / 1 + 1 / 4 = 2 1 / 4 . 2 / 1 * 4 = 8 / 4 ; 1 / 4 * 1 = 1 / 4 ; 8 / 4 + 1 / 4 = 9 / 4 ; 9 / 4 = 2 1 / 4 . Если не понял ( - а ) , то объясняю. Нам нужно привести данные дроби ( 2 / 1 и 1 / 4 к наименьшему общему знаменателю. В данном случае у нас наименьшим общим знаменателем будет число " 4 ". Дальше мы умножаем эти 2 дроби на число " 4 ". В конце у нас получается дробь - 9 / 4. 9 / 4 - это не правильная дробь. Её надо перевести в правильную. Для этого число " 9 " делим на число " 4 ". 9 : 4 = 2. ( Числом " 2 " будет являться целое число. То есть целое число - " 2 ". ) Делили на число " 4 " , значит знаменатель также остаётся " 4 " . Потом всё исходит из данного примера : 4 * 2 = 8 , а уже 9 - 8 = 1. Это числитель. Итак, у нас получилась дробь : 2 целых 1 / 4.