Помогите плиз ! Задали придумать 5 убедительных отказов наркотику (очень подробно

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Помогите плиз ! Задали придумать 5 убедительных отказов наркотику (очень подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отказ от употребления наркотиков у школьников крупного промышленного города связан со следующими факторами: страх перед тяжелой болезнью или собственной ранней смертью, чувство вины перед поколениями предков, которые вели здоровый образ жизни, необходимость постоянных больших трат на наркотики, страх перед законом, страх потерять друзей. Степень влияния ценностей и агентов социализации на отказ от наркотиков распределяется следующим образом: друзья, СМИ, правоохранительные органы, медицинские работники, преподаватели и родители. Очевидно, что роль родителей, преподавателей и медицинских работников в профилактике наркоманий должна и может быть усилена.

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