Какой падеж у слова "Лето"? Предложение "Прошло знойное лето".

Русский язык
Какой падеж у слова "Лето"? Предложение "Прошло знойное лето".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лето- Им.падеж Проверка: (Что?)лето лето прошло-основа предложения
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