Дан фрагмент цепочки днк: ...А-Г-Ц-Г-Ц-Т-А-Г-Т-А-Ц-Г-Ц... Достройте вторую цепочку.
Биология
Дан фрагмент цепочки днк: ...А-Г-Ц-Г-Ц-Т-А-Г-Т-А-Ц-Г-Ц... Достройте вторую цепочку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т-Ц-Г-Ц-Г-А-Т-Ц-А-Т-Г-Ц-Г( по принципу комплиментарности)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Математика
Буханка хлеба и пакет сахара имеют большую массу, чем буханка хлеба и коробка конфет. что тяжелее: пакет сахара или коробка конфет?
Математика
Три трубы, подающие одинаковое число вёдер воды в минуту, работали 12, 18 и 20 мин. Тру??а, подавшая воду 18 мин, налила в басcейн на 120 вёдер вод...
Математика