Нарисуйте солнечную систему надпишите звезду планеты спутник Земли
Окружающий мир
Нарисуйте солнечную систему надпишите звезду планеты спутник Земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто - нарисуй сначала большое солнце, а потом орбиты планет. Вслед за солнцем - Меркурий, Венера, Марс, а потом и наша планета Земля. За всей этой оравой идут ещё 5 планет - Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, И последний - не считающийся на данный момент планетой объект под названием Плутон.
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