Нарисуйте солнечную систему надпишите звезду планеты спутник Земли

Гость: Гость:

Просто - нарисуй сначала большое солнце, а потом орбиты планет. Вслед за солнцем - Меркурий, Венера, Марс, а потом и наша планета Земля. За всей этой оравой идут ещё 5 планет - Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, И последний - не считающийся на данный момент планетой объект под названием Плутон.