Знайти половину 8 14 18
Математика
Знайти половину 8 14 18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+14+18=40 40/2=20 Ответ 20
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