54 единицы второго класса и 863 единицы первого класса; 1 единица третьего класса, 18 единиц второго класса и 18 единиц первого класса; 415 ЕДИНИЦ второго класса и 7 единиц первого класса
Математика
54 единицы второго класса и 863 единицы первого класса; 1 единица третьего класса, 18 единиц второго класса и 18 единиц первого класса; 415 ЕДИНИЦ второго класса и 7 единиц первого класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54863,1018018,415007
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