Мирас купил 5 одинаковых фломастеров. Продавец назвал стоимость покупки 40
Математика
Мирас купил 5 одинаковых фломастеров. Продавец назвал стоимость покупки 40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один фломастер стоит 8 т.к. фломастеры по одной цене,и в сумме их 5 цена покупки 40,следовательно 40/5=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Окружающий мир
История
Как воззрения новых левых были связаны с подъемом леворадикального движения в СШ?? и в странах Европы в конце 1960-х??
Математика