Решить как можно быстрее.Номер №3 Даю 10 баллов!

Гость: Гость:

1) Это хорошая книга, но его последняя была лучше. 2)Нужно подумать о будущем 3)Они были первыми кто покинул Европу для Нового Мира 4) Это была проблема, но не большая. 5) Я использовал только этот компьютер, до того как я смог купить лучше. 6)Он никогда не видел игру, похожую на эту 7)Нельзя всегда быть правым, или можно? 8)Давид единственный кто предпочитает работу, телевизору. 9) Я тщательно отвечал на все ее сообщения, но не ответил на последнее. 10)Никто не может знать, что случится завтра.