Ответы периметр треугольника а б ц равен 62 сантиметров BC равен 17 сантиметрам
Математика
Ответы периметр треугольника а б ц равен 62 сантиметров BC равен 17 сантиметрам
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Гость:
Извините, а можно более точно условие задачи?
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