Какое оружие является важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения?
Обществознание
Какое оружие является важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ядерное именно оно удерживает мир.
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