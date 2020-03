Написать программу считающие нечетные элементы и выводит среднеарифметическое четных. помогите, пожалуйста )))))

Гость: Гость:

Program chet_nechet; const n=20; type mas=array[1..n] of integer; var i,k,sum,sum2,sr:integer; a:mas; begin sum:=0; sum2:=0; k:=0; write('Массив: '); for i:=1 to n do begin a[i]:=random(100); write(a[i],' '); if a[i] mod 2=0 then begin k:=k+1; sum2:=sum2+a[i]; end else sum:=sum+a[i]; end; writeln(); writeln('Сумма нечётных чисел=',sum); write('Среднее арифметическое четных чисел=',sum2/k:0:2); end. Если нужно что-то объяснить, то пишите...