Зделайте пожалуйста дам хорошие быллы!

Английский язык
Зделайте пожалуйста дам хорошие быллы!
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Автор: Гость
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Гость:
С инглишам плохо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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