Решить алгебраических сложения система х2+у2=25 х2+(у-9)2=34 нужно срочно решить!!
Алгебра
Решить алгебраических сложения система х2+у2=25 х2+(у-9)2=34 нужно срочно решить!!
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Гость:
Там короче все написано
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