Два велосепидиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков,расстоя??ие между которыми 7 км и в встретились через 20 мин. Один велосипед ехал со скоростью 200м/мин. Определи скорость 2велосипидиста.

Математика
Два велосепидиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков,расстоя??ие между которыми 7 км и в встретились через 20 мин. Один велосипед ехал со скоростью 200м/мин. Определи скорость 2велосипидиста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - скорость второго Составим уравнение 20(х+200)=7000 Х+200=350 Х=150 Ответ : 150
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