Два велосепидиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков,расстоя??ие между которыми 7 км и в встретились через 20 мин. Один велосипед ехал со скоростью 200м/мин. Определи скорость 2велосипидиста.

Математика

Два велосепидиста выехали одновременно навстречу друг другу из поселков,расстоя??ие между которыми 7 км и в встретились через 20 мин. Один велосипед ехал со скоростью 200м/мин. Определи скорость 2велосипидиста.

Автор: Гость