Почему чацкий обречен на одиночевство?
Литература
Почему чацкий обречен на одиночевство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он "сверъчеловек", его нельзя отнести к серой массе.Он – «отшельник» и «чужак», а значит, обречен на непонимание, потому что бросил вызов фамусовскому обществу, которое погрязло в лицемерии и обмане, где человека оценивают лишь по его достатку, количеству крепостных и занимаемой должности. Сильный и мужественный Чацкий как мог сражался за свои идеалы и принципы, но его осудили и насмеялись, признав сумасшедшим. Вот почему Чацкий обречен на одиночество.
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