Напишите природные условия в Финикии, Древнем Египте ,междуречье

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Напишите природные условия в Финикии, Древнем Египте ,междуречье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Финикия - приморская цвилизация, Междуречье и ДР. Египет - речные. Сответственно - главное занятие в Финикии - торговля (посредническая, работорговля), рыбная ловля, ремесло, в Междуречье и ДР. Египте - производство зерна.
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