Помогите написать сочинение про случай в классе

Гость: Гость:

Случай в классе Один раз у нас был случай в классе.Это сделал Коля .Он играл в мяч и попал в цветок.Пришла учительница и увидела....Но все друзья Коли ему помогли они убрали всю землю и Коля сказал Спасибо дорогие друзья.Коля запомнил это навсегда.Что в мяч играть нельзя!