Помогите написать сочинение про случай в классе

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Помогите написать сочинение про случай в классе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Случай в классе Один раз у нас был случай в классе.Это сделал Коля .Он играл в мяч и попал в цветок.Пришла учительница и увидела....Но все друзья Коли ему помогли они убрали всю землю и Коля сказал Спасибо дорогие друзья.Коля запомнил это навсегда.Что в мяч играть нельзя!
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