Сверху камень,снизу камень-ест траву,а не корова. Что это? (ответ знаю,хочу что-бы о??ветили вы) Подсказка,загаданное животное есть сухопутное,и водяное

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Сверху камень,снизу камень-ест траву,а не корова. Что это? (ответ знаю,хочу что-бы о??ветили вы) Подсказка,загаданное животное есть сухопутное,и водяное

Автор: Гость