Что развивается из оплодотворённой яйцеклетки цветкового растения?1) Зародыш2) Ко??ура3) Эндосперм4) Семя

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Во время деления образуется два вида бластомеров: одни крупные и темные, другие мелкие и светлые. Скопление больших темных клеток, которое расположено в центре морулы называется эмбриобласта. Из него в дальнейшем развиваются структуры плода. Светлые мелкие клетки окружают эмбриобласт и имеют название трофобласта, который в дальнейшем обеспечивает имплантацию и питание зародыша. Затем между зачатками трофобласта и эмбриобласта образуется полость заполнена жидкостью. Эта стадия эмбриогенеза называется бластоцистой. Указанные процессы осуществляются во время движения оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе в полость матки. Миграция продолжается в течение 4-5 суток. На стадии бластоцисты оплодотворенная яйцеклетка оказывается в полости матки. Трофобласт в настоящее время начинает выделять протеолитические, гликолитических и другие ферменты, растворяющие покровный эпителий, железы, клетки стромы и сосуды, функционального слоя слизистой оболочки матки и бластоциста постепенно в него погружается, начинается привитие (имплантация) оплодотворенной яйцеклетки.