Сколько молей оксида магния образуется при полном сгорании 0.1моль магния. Обязательно решение.

Химия
Сколько молей оксида магния образуется при полном сгорании 0.1моль магния. Обязательно решение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,1 моль                 х моль     2Mg   +    O2=    2MgO 0,1 моль (Mg) - x моль (MgO) 2 моль (Mg)   - 2 моль (MgO) x=0,1*2/2=0,1 моль-MgO.
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