Сколько молей оксида магния образуется при полном сгорании 0.1моль магния. Обязательно решение.
Химия
Сколько молей оксида магния образуется при полном сгорании 0.1моль магния. Обязательно решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,1 моль х моль 2Mg + O2= 2MgO 0,1 моль (Mg) - x моль (MgO) 2 моль (Mg) - 2 моль (MgO) x=0,1*2/2=0,1 моль-MgO.
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