Напишите пожалуста соченение на тему что я люблю

Гость: Гость:

Напиши, что любишь маму и папу. Напиши, что любишь покушать. Напиши как время свободное любишь проводить. Ну вот в таком духе! Удачи!) Например Меня зовут.. Я очень люблю активные игры (гулять на свежем воздухе, играть на компьютере). Поэтому мне нравится проводить свободное время с друзьями (с родителями на природе). Мы играем в ... игры (обычно мы наблюдаем за животными, ходим в лес) Еще я люблю ... читать (вышивать, лепить из пластилина). У меня особенно хорошо получается ...