Напишите пожалуста соченение на тему что я люблю

Литература
Напишите пожалуста соченение на тему что я люблю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши, что любишь маму и папу. Напиши, что любишь покушать. Напиши как время свободное любишь проводить. Ну вот в таком духе! Удачи!) Например Меня зовут.. Я очень люблю активные игры (гулять на свежем воздухе, играть на компьютере). Поэтому мне нравится проводить свободное время с друзьями (с родителями на природе). Мы играем в ... игры (обычно мы наблюдаем за животными, ходим в лес) Еще я люблю  ... читать (вышивать, лепить из пластилина). У меня особенно хорошо получается ...

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