Как решить уравнение 88.880 разделить 110+ икс равно 809
Математика
Как решить уравнение 88.880 разделить 110+ икс равно 809
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все очень просто 88880:110+x=809808+х= 809х=809-808х=1
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