Пример под номером а) решить премер по действия в столбик-это важно!! Заранее СПАСИБО и Лучший ответ!

Гость: Гость:

А какой пример? Самой придумать? Окей. (50-5)+(80+45)=? - 50 2) +80 3) + 125 .....5 ........45 ..........45 ___ ......___ ......____ ...45...... 125........ 170 На точки не обращай внемания,они нужны ,что ты столбики не сдигались) Я просто не знаю в каком ты классе,поэтому сделала,что бы мне было оч легко) Если вы проходите × или ÷ ,то извини