Выпишите простые и сложные вещества: H2. H2O. Cl2. Al2O3. N2. CO2. O2. Al. HCl
Химия
Выпишите простые и сложные вещества: H2. H2O. Cl2. Al2O3. N2. CO2. O2. Al. HCl
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Простые: H2, Cl2, N2, O2, Al. Сложные: H2O, Al2O3, CO2, HCl.
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