Решите неравенство пожалуйста : 5х кв - 7х -6 (все это делить на) 9-х кв (И все это) больше или равно нулю

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Приравняем левую часть неравенства к нулю и решим, получившиеся уравнение. 5x^2 -7x-6/9-x^2=0 5x^2 -7x-6=0 D=b^2-4ac D=49-4x5x(-6) D=169 x1=-b-корень из169/2a x1=-0,6 x2=-b+корень из 169/2a x2=10 Рисуем координатную прямую и на ней отмечаем точки пересечения параболы с осью x(то есть два x, которые мы нашли). Через них проводим параболу ветвями вверх(т.к a больше 0) И ищем при каких значениях икс, y=0. Ответ:x принадлежит ( минус бесконечность; -0,6] v [10; плюс бесконечность)