Детеныш кенгуру может прыгнуть в высоту на 1.44 метров что составляет 15% от высоты п??ыжка его отца какова высота в сантиметрах взрослого кенгуру

Алгебра

Детеныш кенгуру может прыгнуть в высоту на 1.44 метров что составляет 15% от высоты п??ыжка его отца какова высота в сантиметрах взрослого кенгуру

Автор: Гость