Детеныш кенгуру может прыгнуть в высоту на 1.44 метров что составляет 15% от высоты п??ыжка его отца какова высота в сантиметрах взрослого кенгуру
Алгебра
Детеныш кенгуру может прыгнуть в высоту на 1.44 метров что составляет 15% от высоты п??ыжка его отца какова высота в сантиметрах взрослого кенгуру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота прыжка отца равна 9,6 метров!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Английский язык
Математика
Решите неравенство пожалуйста : 5х кв - 7х -6 (все это делить на) 9-х кв (И все это) больше или равно нулю