Детеныш кенгуру может прыгнуть в высоту на 1.44 метров что составляет 15% от высоты п??ыжка его отца какова высота в сантиметрах взрослого кенгуру

Алгебра
Детеныш кенгуру может прыгнуть в высоту на 1.44 метров что составляет 15% от высоты п??ыжка его отца какова высота в сантиметрах взрослого кенгуру
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота прыжка отца равна 9,6 метров!
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