Лексичне значення слова хамелеон и складить з ним речення

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1) Хамелеон - Пресмыкающееся теплых стран отряда ящериц, меняющее свою окраску при цветовых изменениях в окружающей среде 2) Хамелеон - Человек, который, приспосабливаясь к обстановке, легко меняет свое поведение, взгляды, симпатии Pejor Посмотреть лексическое, прямое или переносное значение и толкование слова Хамелеон в других словарях: Энциклопедический словарь, Словарь Даля, Словарь символов