Лексичне значення слова хамелеон и складить з ним речення

Українська мова
Лексичне значення слова хамелеон и складить з ним речення
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Хамелеон - Пресмыкающееся теплых стран отряда ящериц, меняющее свою окраску при цветовых изменениях в окружающей среде 2) Хамелеон - Человек, который, приспосабливаясь к обстановке, легко меняет свое поведение, взгляды, симпатии Pejor Посмотреть лексическое, прямое или переносное значение и толкование слова Хамелеон в других словарях: Энциклопедический словарь, Словарь Даля, Словарь символов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Решить как можно быстрее.Номер №3 Даю 10 баллов!
Ответить
Химия
Выпишите простые и сложные вещества: H2. H2O. Cl2. Al2O3. N2. CO2. O2. Al. HCl
Ответить
Математика
Решите неравенство пожалуйста : 5х кв - 7х -6 (все это делить на) 9-х кв (И все это) больше или равно нулю
Ответить
Математика
Ответы периметр треугольника а б ц равен 62 сантиметров BC равен 17 сантиметрам
Ответить
Математика
Как решить уравнение 88.880 разделить 110+ икс равно 809
Ответить