Почему Растения кислица вороний глаз майник седмичник можно встретить в еловом л??су чаще всего
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Почему Растения кислица вороний глаз майник седмичник можно встретить в еловом л??су чаще всего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В еловом лесу мало света, отсутствие ветра и кисла почва, с влажным верхним покровом из мха, поэтому перечисленные растения предпочитают еловый лес.
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