Скажите что такое главные члены предложения?

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Скажите что такое главные члены предложения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные члены предложения являются подлежащие и сказуемое
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