Скажите что такое главные члены предложения?
Русский язык
Скажите что такое главные члены предложения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные члены предложения являются подлежащие и сказуемое
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