Треба знайти в ціх словах відмінки. На горбі, ясени, берези, колір, клени, осики, зір, ночі. Будьласка допоможіть!!!

Українська мова
Треба знайти в ціх словах відмінки. На горбі, ясени, берези, колір, клени, осики, зір, ночі. Будьласка допоможіть!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На горбі-місцевий,ясени-родовий,берези-родовий,колір-називний,клени-родовий,осики-родовий,зір-називний,ночі-називний.
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