ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖЕН ПЕРЕВОД! Желательно если перевод будет в present perfect или past simple. 1.Это самый лучший вратарь, который когда-либо играл в этой команде. 2. Ты вернулся позавчера, не правда ли? 3. Вы да...

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ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖЕН ПЕРЕВОД! Желательно если перевод будет в present perfect или past simple. 1.Это самый лучший вратарь, который когда-либо играл в этой команде. 2. Ты вернулся позавчера, не правда ли? 3. Вы давно играете на сцене, мисс? Простите, я забыла ваше имя. 4. Она подняла трубку и набрала номер телефона Алисы. 5. Простите, меня задержали. Сегодня у вас в аэропорту возник целый ряд непредвиденных проблем. 6. «А мы там не обедали», — в один голос сказали мальчики. 7. Вы давно в чине капитана? — Уже три года. Скоро я буду майором. 8. Ты видела его во время репетиции? 9. Когда они уехали? — Точно не знаю. Меня не было дома. 10. «Ведь вы ей еще ничего не говорили?* — резко спросил Димирест. 11. «Сколько времени вы там оставались?* — «С полчаса*. — «Вас кто-нибудь видел там?* — «Не думаю*. 12. Я вам так благодарна за все, что вы для меня сделали. 13. Ну, как вам понравились ваши новые ученики? — О, они очень смышленые, но у них сменилось так много учителей, что они совсем разучились работать.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. It is the best goalkeeper, who had ever played in this team. 2. You have been came preyesterday, haven't you? 3. Are you play for a long time, ms? Sorry, I have forghet your name 4. She took the phone and won the Alisa's number
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