Три трубы, подающие одинаковое число вёдер воды в минуту, работали 12, 18 и 20 мин. Тру??а, подавшая воду 18 мин, налила в басcейн на 120 вёдер воды больше, чем труба, работавшая 12 мин. Сколько всего вёдер воды подали в бассей...

Математика

Три трубы, подающие одинаковое число вёдер воды в минуту, работали 12, 18 и 20 мин. Тру??а, подавшая воду 18 мин, налила в басcейн на 120 вёдер воды больше, чем труба, работавшая 12 мин. Сколько всего вёдер воды подали в бассейн 3 трубы?

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