Проверьте, пожалуйста, перевод текста (он на фотках) с русского на английский . Кто сделает поставлю лучший ответ.

Английский язык

Проверьте, пожалуйста, перевод текста (он на фотках) с русского на английский . Кто сделает поставлю лучший ответ.

Автор: Гость