Проверьте, пожалуйста, перевод текста (он на фотках) с русского на английский . Кто сделает поставлю лучший ответ.
Английский язык
Проверьте, пожалуйста, перевод текста (он на фотках) с русского на английский . Кто сделает поставлю лучший ответ.
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Гость:
Перевод очень хороший все написал правильно
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Буханка хлеба и пакет сахара имеют большую массу, чем буханка хлеба и коробка конфет. что тяжелее: пакет сахара или коробка конфет?