Проверьте, пожалуйста, перевод текста (он на фотках) с русского на английский . Кто сделает поставлю лучший ответ.

Английский язык
Проверьте, пожалуйста, перевод текста (он на фотках) с русского на английский . Кто сделает поставлю лучший ответ.
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Гость:
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