Дед,сын и внук должны попасть на дачу на велосипеде. грузоподъёмность велосипеда 100кг. масса деда-80кг,сына-60кг,внука-30кг. каким способом они попадут на дачу на одном велосипеде?
Математика
Дед,сын и внук должны попасть на дачу на велосипеде. грузоподъёмность велосипеда 100кг. масса деда-80кг,сына-60кг,внука-30кг. каким способом они попадут на дачу на одном велосипеде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала отец с сыном на дачу отец возвращается потом дед на дачу внук возвращается и опять отец с сыном на дачу
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