Леса России в презентацию

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ЛЕСА РОССИИ В России самые большие запасы лесов в мире и площадь наших лесов составляет более 800 000 га. Лес занимает около 45% территории нашей страны и составляет около 24% запасов всей планеты. Но эти цифры не должны ни кого вводить в заблуждение и считать, что запасы леса у нас почти безграничны по меньшей мере не разумно. Основная часть лесов расположена в Сибири и на Дальнем востоке и освоение их по многим причинам весьма затруднительно. В европейской же части России их доля значительно меньше и поэтому здесь следует особое внимание уделить лесовосстановлению и усилить контроль за рубками. Наиболее бедны южные области и равнинные области тундры. Лес - это не только источник древесины, в нем огромные запасы грибов, ягод, плодов, лекарственных трав, цветов и еще множества полезностей и вкусностей. Но люди зачастую забывают, что лес принадлежит не только им - это дом для огромного количества животных, птиц, насекомых и других живых существ. Вырубая огромные площади деревьев мы должны не забывать их восстанавливать. Наиболее распространенные леса в России - хвойные, такие как лиственница, сосна, ель и кедр. Но на европейской части все же чаще встречаются лиственные и смешанные, тут гораздо чаще встречаются дубы, клены и воспетые многими классиками русские березки. Еще одна наша беда в том, что даже при условии правильного ухода и восстановления мы в отличии от большинства стран все равно продаем не переработанную древесину, то есть лес кругляк, в то время как большинство стран от этого давно отказались и торгуют уже готовой продукцией. Нашей же задачей остается любить наш лес, соблюдать правила противопожарной безопасности и беречь этот щедрый дар природы.