Помогите с задачей #139. Можите написать только дано и формулу.
Физика
Помогите с задачей #139. Можите написать только дано и формулу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=2 кг Δt=20Q1=c*m*Δt c - удельная теплоемкость m - масса Δt - разность температурQ2=λ*m λ - удельная теплота плавленияОбщая теплота Q=Q1+Q2=====================
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