Помогите с задачей #139. Можите написать только дано и формулу.

Физика
Помогите с задачей #139. Можите написать только дано и формулу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=2 кг   Δt=20Q1=c*m*Δt    c - удельная теплоемкость m - масса Δt - разность температурQ2=λ*m  λ - удельная теплота плавленияОбщая теплота Q=Q1+Q2=====================

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