Почему собака не может стать человеком?

Гость: Гость:

Животному разума не хватит, а человек может добровольно сам себя лишить разумности.. Животным просто не нужны достижения человека для выживания. Они уже заняли удобную нишу, для которой приспособлены и идеально к ней подходят, так что изменения есть, естественный отбор никогда не останавливался. Новые приспособления и адаптации происходят на периферии, когда изменяются идеальные условия: и либо ты находишь способ выжить, либо гибнешь. Планете и эволюции до лампочки кто там главный, жив ещё или помер.