Почему собака не может стать человеком?

Обществознание
Почему собака не может стать человеком?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животному разума не хватит, а человек может добровольно сам себя лишить разумности.. Животным просто не нужны достижения человека для выживания. Они уже заняли удобную нишу, для которой приспособлены и идеально к ней подходят, так что изменения есть, естественный отбор никогда не останавливался. Новые приспособления и адаптации происходят на периферии, когда изменяются идеальные условия: и либо ты находишь способ выжить, либо гибнешь. Планете и эволюции до лампочки кто там главный, жив ещё или помер.
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