В каком словосочетании слов толковый обычно не звучит как похвала? А)толковая кн??га В)толковый колега Д)толковый справ Б)толковый человек Г)Толковый словарь

Русский язык

В каком словосочетании слов толковый обычно не звучит как похвала? А)толковая кн??га В)толковый колега Д)толковый справ Б)толковый человек Г)Толковый словарь

Автор: Гость