В каком словосочетании слов толковый обычно не звучит как похвала? А)толковая кн??га В)толковый колега Д)толковый справ Б)толковый человек Г)Толковый словарь
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В каком словосочетании слов толковый обычно не звучит как похвала? А)толковая кн??га В)толковый колега Д)толковый справ Б)толковый человек Г)Толковый словарь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д) Г)..............................
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