Решите уравнение, пожалуйста; a)12x^+16x-3=0 b)4x^+4x+1=0 v)x-28x-84=0 g)4(x-3)=4 d)5(x+10)=15

Гость: Гость:

A) 12x+15x-3=0 27x=3 x=3/27 x=1/9 (дробь) b) 4x+4x+1=0 8x=-1 x= -1/8 (отрицательная дробь) v) x-28x-84=0 -27x=84 x= -(84/27) (попробуй сократить, калькулятора нет под рукой) (будет отрицательная дробь) g) 4(x-3)=4 4x-12=4 4x=4+12 4x=16 x=16/4 x=4 d) 5(x+10)=15 5x+50=15 5x=15-50 5x=-35 x= -35/5 x= -7 Вот так.