Образуйте однокроенные имена существительные по образцу. Оброзец (что ?) река - ( к??о) речник пожар- строить- победа- футбол- баян-
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Образуйте однокроенные имена существительные по образцу. Оброзец (что ?) река - ( к??о) речник пожар- строить- победа- футбол- баян-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Что?)Пожар - (кто?)пожарник, (что делать?)строить - (кто?)строитель, (что?)победа - (кто?)победитель, (что?)футбол - (кто?)футболист, (что?)баян - (кто?)баянист.
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